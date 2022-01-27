Футзал. Євро 2022. Прогноз на матч Україна - Португалія

Джерело - Чемпіон.

28 січня збірна України, титульним спонсором якої є перший легальний букмекер Parimatch Ukraine, проведе третій матч групового етапу Євро-2022 з футзалу. Команда Олександра Косенка зіграє з португальцями, чинними чемпіонами Європи (початок о 21:30).

Перемога у цій грі гарантуватиме нашій команді вихід у плей-офф. Звісно, за певних обставин нас влаштує нічия і навіть поразка, але тоді все буде залежати від того, як зіграють Нідерланди та Сербія. Зараз аналітики Parimatch дають збірній України 20% на перемогу проти 61% у Португалії, ще 19% залишається на нічию.

Головний тренер команди Олександр Косенко заявив, що його підопічні повністю виклалися, щоб обіграти у другому турі Сербію, але сили на Португалію у гравців залишилися. Він зазначив, що всі добре розуміють важливість турніру і прагнуть виступити на ньому якомога краще. Тож у матчі проти чемпіонів Європи українці гратимуть лише на перемогу.

Україна та Португалія у перших двох турах забили по 8 м’ячів. Ми поступилися Нідерландам (2:3) та виграли у Сербії (6:1), у португальців же дві перемогу (Сербія 4:2, Нідерланди 4:1). Оскільки враховуються перемоги над суперниками, а не різниця м’ячів, Португалія вже забезпечила собі вихід з групи. Отже, з Україною ця збірна може зіграти не у повну силу, адже попереду відповідальні матчі у плей-офф. У будь-якому разі, мотивація у наших гравців буде явно вище і вони готові видати свою найкращу гру на Євро. Все що їм потрібно - це відчути підтримку вболівальників, які неодмінно зарядять збірну України на перемогу!