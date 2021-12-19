Український фігурист Бєліков виступатиме за збірну Ізраїлю

23-річний фігурист виступив на національному чемпіонаті Ізраїлю

Джерело - Трибуна.

Український фігурист Володимир Бєліков, який раніше виступає в танцях на льоду з Дар'єю Поповою, виступатиме за збірну Ізраїлю.

Про це повідомляє Трибуна.

23-річний Бєліков виступив на національному чемпіонаті Ізраїлю, де зі своєю новою партнеркою Широю Іхілов посів друге місце.

Бєліков разом із Поповою ставали чемпіонами України у сезоні 2018/19, брали участь у чемпіонатах світу серед юніорів та дорослих чемпіонатів Європи. Пара Бєлікова та Попової була другим номером збірної України.

Нагадаємо, українські фігуристи отримали квоту на Олімпійські ігри-2022.