Історична перемога фаворитки сезону та французьке домінування: підсумки етапу КС в Ансі
Вчора 17:57 506
NAVI переграли Gambit і виграли Blast World Final
Вчора 23:19 107
Найбільший суддівський скандал 21-го сторіччя у німецькому футболі
Вчора 21:38 455
Феєрія від Яремчука: гол і асист українця допомогли Бенфіці розтрощити Марітіму
Вчора 21:22 685
Ліверпуль та Тоттенгем розписали мирову, асист Зінченка допоміг Манчестер Сіті розгромити Ньюкасл. Результати матчів 18 туру АПЛ
Вчора 20:25 545
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 15:08 7048 1
Берінчик влаштував у ринзі справжню рубку з Чанієвим, уболівальники в захваті від такого боксу
Вчора 14:27 765
Українки провалили мас-старт на Кубку світу в Ансі
Вчора 14:24 572
Хміль та Лазаренко виграли молодіжний чемпіонат світу
Вчора 14:19 296
Збірна України розгромила Азербайджан у контрольному матчі
Вчора 13:25 602
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Український фігурист Бєліков виступатиме за збірну Ізраїлю

Вчора 22:45 172 0
23-річний фігурист виступив на національному чемпіонаті Ізраїлю
#Бєліков

Джерело - Трибуна.

Український фігурист Володимир Бєліков, який раніше виступає в танцях на льоду з Дар'єю Поповою, виступатиме за збірну Ізраїлю.

Про це повідомляє Трибуна.

23-річний Бєліков виступив на національному чемпіонаті Ізраїлю, де зі своєю новою партнеркою Широю Іхілов посів друге місце.

Бєліков разом із Поповою ставали чемпіонами України у сезоні 2018/19, брали участь у чемпіонатах світу серед юніорів та дорослих чемпіонатів Європи. Пара Бєлікова та Попової була другим номером збірної України.

Нагадаємо, українські фігуристи отримали квоту на Олімпійські ігри-2022.

Коментарі ()