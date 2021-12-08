Усиченко вийшов до плей-оф чемпіонату світу з текболу

Джерело - Чемпіон.
Українець Олег Усиченко пробився до плей-оф чемпіонату світу з текболу в польській Ґливиці.
Він у другому турі здобув перемогу над бельгійцем Джонатаном Коквелем (Jonathan Coquelle) в трьох партіях і достроково гарантував собі вихід з групи. У першому турі він переміг Заїда Ецдана з Кувейту.
Олег сьогодні о 16:00 проведе третій матч у групі - суперником буде угорець Адам Блажович
Усиченко став першим українцем, який вийшов з групи.
Чемпіонат світу - Текбол
Гливиця, Польща
8 грудня
2 тур
Олег Усиченко - Джонатан Кокеле (Бельгія) 2:1 (21:11, 11:12, 12:7)