Збірна України здобула перші перемоги на чемпіонаті світу з текболу

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з текболу стартувала на чемпіонаті світу у Гливиці, Польща.
Українці у своїх стартових матчах змогли здобути перемоги. Зокрема Іван Гром та Анастасія Терех виграли в міксті у леванської пари Мохамед Хафес та Марія Чедид з рахунком 12:7, 12:6.
Олег Усиченко виграв стартовий одиночний матч проти Заїда Ецдана з Кувейту, за рейтингом найкращого текболіста Азії - 12:6, 7:12, 12:6.
Жіночу одиночку виграла Катерина Ференко. Переможена болгарська Йорданка Перюлева. Українка програла перший сет 7:12, але потім дві успішні поспіль партії 12:8 та 12:8 принесли успіх українській спортсменці.
Чоловіки:
Олег Усиченко – Заїд Ецдан (Кувейт) – 2:1 (12:6, 7:12, 12:6)
Жінки:
Катерина Фесенко – Йорданка Перюлева (Болгарія) – 2:1 (7:12, 12:8, 12:7)
Мікст-двійки
Мохамед Хафез / Марія Чедід (Ліван) - Іван Гром / Анастасія Терех 0:2 (7:12, 6:12)