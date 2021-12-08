Збірна України здобула перші перемоги на чемпіонаті світу з текболу

Чемпіонат світу стартував у Польщі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з текболу стартувала на чемпіонаті світу у Гливиці, Польща.

Українці у своїх стартових матчах змогли здобути перемоги. Зокрема Іван Гром та Анастасія Терех виграли в міксті у леванської пари Мохамед Хафес та Марія Чедид з рахунком 12:7, 12:6.

Олег Усиченко виграв стартовий одиночний матч проти Заїда Ецдана з Кувейту, за рейтингом найкращого текболіста Азії - 12:6, 7:12, 12:6.

Жіночу одиночку виграла Катерина Ференко. Переможена болгарська Йорданка Перюлева. Українка програла перший сет 7:12, але потім дві успішні поспіль партії 12:8 та 12:8 принесли успіх українській спортсменці.

Чемпіонат світу - Текбол

Гливиця, Польща

08 грудня

Чоловіки:

Олег Усиченко – Заїд Ецдан (Кувейт) – 2:1 (12:6, 7:12, 12:6)

Жінки:

Катерина Фесенко – Йорданка Перюлева (Болгарія) – 2:1 (7:12, 12:8, 12:7)

Мікст-двійки

Мохамед Хафез / Марія Чедід (Ліван) - Іван Гром / Анастасія Терех 0:2 (7:12, 6:12)