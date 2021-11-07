Продексім та ХІТ здобули впевнені перемоги. Результати матчів 10 туру Екстра-ліги

У лізі відбулися чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 10-го туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд Екстра-ліги.

ХІТ вдома впевнено переміг команду з Рівного та втримує лідерство у лізі. На одне очко відстає Продексім, який у звітному турі на виїзді переміг Сокіл (Хмельницький). Ураган на виїзді з труднощами здолав харківський Моноліт Viva Cup.

Чемпіонат України з футзалу - Екстра-ліга

10 тур

5 листопада

ХІТ (Київ) - Кардинал-Рівне (Рівне) 6:2 (1:1)

Енергія (Львів) - АФФК Суми (Суми) 3:5 (2:3)

Сокіл (Хмельницький) - - Продексім (Херсон) 3:6 (1:2)

6 листопада

Моноліт Viva Cup (Харків) - Ураган (Івано-Франківськ) 1:2 (1:1)

Турнірна таблиця:

Раніше, Ураган дізнався суперників в еліт-раунді Ліги чемпіонів з футзалу.