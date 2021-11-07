Продексім та ХІТ здобули впевнені перемоги. Результати матчів 10 туру Екстра-ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 10-го туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд Екстра-ліги.
ХІТ вдома впевнено переміг команду з Рівного та втримує лідерство у лізі. На одне очко відстає Продексім, який у звітному турі на виїзді переміг Сокіл (Хмельницький). Ураган на виїзді з труднощами здолав харківський Моноліт Viva Cup.
Чемпіонат України з футзалу - Екстра-ліга
10 тур
5 листопада
ХІТ (Київ) - Кардинал-Рівне (Рівне) 6:2 (1:1)
Енергія (Львів) - АФФК Суми (Суми) 3:5 (2:3)
Сокіл (Хмельницький) - - Продексім (Херсон) 3:6 (1:2)
6 листопада
Моноліт Viva Cup (Харків) - Ураган (Івано-Франківськ) 1:2 (1:1)
Турнірна таблиця:
Раніше, Ураган дізнався суперників в еліт-раунді Ліги чемпіонів з футзалу.