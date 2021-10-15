 У Києві відбулися Всеукраїнські ігри єдиноборств | Інше | Champion.com.ua
Шахтар знищив Зорю в УПЛ
Сьогодні 18:57 461
Поворознюк назвав суму, яку витрачає на Інгулець
Сьогодні 16:22 725
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Сьогодні 16:06 20322
Мілан цікавиться Яремчуком
Сьогодні 13:45 646
Spirit з українцями в складі перемогли чинного чемпіона TI і вийшли до наступного раунду
Сьогодні 12:59 187
Наступний бій Далакяна відбудеться в Києві
Сьогодні 12:15 273
Металіст може придбати голкіпера збірної України
Сьогодні 11:52 1530 4
Бразилія розгромила Уругвай, Аргентина переграла Перу. Результати матчів відбору до ЧС-2022
Сьогодні 08:14 887
Мотор поступився ПСЖ у Лізі чемпіонів
Вчора 23:25 755
Прометей впевнено переміг Сепші в EuroCup Women
Вчора 22:10 331
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дружина воротаря збірної України посварилася з чоловіком - назвала причину
Дружина воротаря збірної України посварилася з чоловіком - назвала причину Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:35 958
Перерву у фіналах футбольних турнірів хочуть збільшити до 25 хвилин
Перерву у фіналах футбольних турнірів хочуть збільшити до 25 хвилин Віктор Слюсаренко
Сьогодні 18:51 311
Забарний та Мудрик не отримають премію Golden Boy
Забарний та Мудрик не отримають премію Golden Boy Андрій Дунець
Сьогодні 17:24 440
Фернандо скористався помилкою захисника Зорі і відкрив рахунок
Фернандо скористався помилкою захисника Зорі і відкрив рахунок Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:21 314
Удар в стилі Паненки! Президент Франції Макрон забив гол у благодійному матчі
Удар в стилі Паненки! Президент Франції Макрон забив гол у благодійному матчі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 16:34 229
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:06 20282
Ліза Віттоцці відпочила на пляжі в бікіні
Ліза Віттоцці відпочила на пляжі в бікіні Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:22 575
Згадав молодість. Ротань зіграв у фіналі Кубку Полтавщини
Згадав молодість. Ротань зіграв у фіналі Кубку Полтавщини Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:19 311
Виберіть найкращу! Ляхова опублікувала фотографії у зухвалому купальнику
Виберіть найкращу! Ляхова опублікувала фотографії у зухвалому купальнику Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:10 616
Зінченко - про відновлення тренувань: Радий повернутися до хлопців
Зінченко - про відновлення тренувань: Радий повернутися до хлопців Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:05 185
Партнери Мессі синхронно познущалися над суперником після незабитого пенальті
Партнери Мессі синхронно познущалися над суперником після незабитого пенальті Андрій Дунець
Сьогодні 11:05 611
Бертуцці оформив перший покер у НХЛ сезону 2021/22
Бертуцці оформив перший покер у НХЛ сезону 2021/22 Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:51 191
Один з гравців Кременя можливо відсвяткував гол у свої ворота
Один з гравців Кременя можливо відсвяткував гол у свої ворота Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:37 363
Ось він! В Манчестер Сіті зраділи поверненню Зінченка
Ось він! В Манчестер Сіті зраділи поверненню Зінченка Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:36 634
Триразова чемпіонка Росії зарізала сина співмешканця заради ритуалу
Триразова чемпіонка Росії зарізала сина співмешканця заради ритуалу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:28 1373
Фанати на Арені Львів дотепно підтримали Петракова
Фанати на Арені Львів дотепно підтримали Петракова Андрій Твердохліб
Вчора 18:18 1049
2 роки тому збірна України у фантастичному стилі перемогла Португалію
2 роки тому збірна України у фантастичному стилі перемогла Португалію Андрій Твердохліб
Вчора 17:37 626
Гопак - символ козацтва. Усик, Беленюк і Берінчик - головні козаки українського спорту
Гопак - символ козацтва. Усик, Беленюк і Берінчик - головні козаки українського спорту Андрій Твердохліб
Вчора 17:25 584 1
Побачивши українських військових, заплакала: легендарна легкоатлетка зворушливо привітала з Днем захисника України
Побачивши українських військових, заплакала: легендарна легкоатлетка зворушливо привітала з Днем захисника України Андрій Твердохліб
Вчора 14:56 1537
Вимоги Лобановського: з'явилися фото легендарних конспектів Метра
Вимоги Лобановського: з'явилися фото легендарних конспектів Метра Андрій Дунець
Вчора 14:36 1478
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:51 Автоспорт Формула-1 опублікувала календар на сезон-2022 63
19:35 Блог Дружина воротаря збірної України посварилася з чоловіком - назвала причину 1000
19:19 Футбол Тренер збірної Парагваю подав у відставку 134
18:57 Футбол Шахтар знищив Зорю в УПЛ 461
18:51 Блог Перерву у фіналах футбольних турнірів хочуть збільшити до 25 хвилин 317
18:40 Бокс Красюк: Майже кожен наш контракт включає пункт про реванш 206
18:25 Футбол Зідан відмовився очолити Ньюкасл 251
18:00 Футбол Став відомий склад жіночої збірної України на стартові матчі відбору ЧС-2023 229
17:37 Футбол Колос підписав півзахисника Динамо 474
17:24 Блог Забарний та Мудрик не отримають премію Golden Boy 450
17:21 Блог Фернандо скористався помилкою захисника Зорі і відкрив рахунок 318
17:18 Футбол Лідери Ліверпуля не зіграють проти Вотфорда 246
17:01 Футбол Зоря розтрощила Шахтар в юнацькій першості України 383
16:52 Пряма трансляція УПЛ. Шахтар - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE 2366
16:34 Блог Удар в стилі Паненки! Президент Франції Макрон забив гол у благодійному матчі 232
16:30 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Манчестер Юнайтед - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE 192
16:28 Футбол Шахтар - Зоря: стартові склади команд 481
16:22 Футбол Поворознюк назвав суму, яку витрачає на Інгулець 725
16:14 Інше У Києві відбулися Всеукраїнські ігри єдиноборств 251
16:06 Блог Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 20322
16:00 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Бенфіка - Баварія: онлайн-трансляція. LIVE 210
15:56 Футбол Діназ переграв Мункач у 14 турі другої ліги 275
15:50 Футбол Костишин: Бажаючих очолити Колос дуже багато 345
15:34 Футбол Клопп про Ньюкасл: З'явилася нова суперсила 386
15:30 Футбол Ліга чемпіонів. Атлетико - Ліверпуль: онлайн-трансляція. LIVE 278

У Києві відбулися Всеукраїнські ігри єдиноборств

Сьогодні 16:14 251 0
У Києві відбулися Всеукраїнські ігри єдиноборств

Джерело - СКУ.

14 жовтня на День захисників України Спортивний комітет України провів традиційні Всеукраїнські ігри єдиноборств.

Цього року змагання відбулися у київському спортивному комплексі "Меридіан". І найкращі спортсмени з усієї країни змагатись за звання чемпіона Ukrainian combat games, які були присвячені Всесвітнім іграм, що відбудуться в Бірмінгемі 2022 року.

На UBG-2021 титульні поєдинки провели у шести видах спорту:

У джиу-джитсу чемпіонка Європи Ангеліна Гребенко здолала призерку чемпіонатів світу і Європи Дар‘ю Гончаренко.

В Таїландському боксі Муей-Тай багаторазовий чемпіон українських та міжнародних стартів Єфименко Олександр нокаутував багаторазового чемпіона Європи Артеменка Володимира

Протистояння в титульних поєдинках з ушу (таолу) було протистояння і серед чоловіків, і серед жінок. Серед чоловіків чемпіон Європи і бронзовий призер чемпіонату світу Рева Роман переміг Івана Федюченка. А серед жінок чемпіонка Європи Іванова Орина здолала ще одну тріумфаторку континентальної першості Полторацьку Яну.

Карате представляли віцечемпіон світу, призер Європейських Ігор Валерій Чоботарь та чемпіон Європи Ігор Лагунов. Поєдинок видався потужним і досить напруженим. А от перемогу здобув саме Чоботарь.

Цьогорічні тріумфатори Кубка світу з кікбоксингу WAKO боролися і за трофей UBG. І перемогу в титульному поєдинку здобув Владислав Ярмак, який одноголосним рішенням суддів переміг Герасименко Ростислава.

Найбільше поєдинків припало но сумо. Серед жінок у ваговій категорії до 65 кілограмів дворазова бронзова призерка чемпіонатів Європи Колеснік Карина перемогла чемпіонку Європи Нікітінську Олену.

У категорії до 80 кг. Срібна призерка чемпіонату Європи Гребенчук Ірина здолала Фоміцьку Анну. А дворазова чемпіонка Європи Березовська Іванна перемогла Царук Вікторію у ваговій категорії понад 80 кг.

У чоловіків чемпіон Європи Караченко Демід здолав Семикрас Святослава у категорії 85 кг, Даіаурі Важа переміг Явгусішина Данила (-115 кг), а у найважчій категорії (+115 кг) перемогу здобув багаторазовий срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу Вересюк Олександр, якому протистояв В`юн Владислава.

Крім титульних зустрічей, глядачі побачили показові витупи з хортингу, айкідо та текхвондо.

Коментарі ()