У Києві відбулися Всеукраїнські ігри єдиноборств

Джерело - СКУ.

14 жовтня на День захисників України Спортивний комітет України провів традиційні Всеукраїнські ігри єдиноборств.

Цього року змагання відбулися у київському спортивному комплексі "Меридіан". І найкращі спортсмени з усієї країни змагатись за звання чемпіона Ukrainian combat games, які були присвячені Всесвітнім іграм, що відбудуться в Бірмінгемі 2022 року.

На UBG-2021 титульні поєдинки провели у шести видах спорту:

У джиу-джитсу чемпіонка Європи Ангеліна Гребенко здолала призерку чемпіонатів світу і Європи Дар‘ю Гончаренко.

В Таїландському боксі Муей-Тай багаторазовий чемпіон українських та міжнародних стартів Єфименко Олександр нокаутував багаторазового чемпіона Європи Артеменка Володимира

Протистояння в титульних поєдинках з ушу (таолу) було протистояння і серед чоловіків, і серед жінок. Серед чоловіків чемпіон Європи і бронзовий призер чемпіонату світу Рева Роман переміг Івана Федюченка. А серед жінок чемпіонка Європи Іванова Орина здолала ще одну тріумфаторку континентальної першості Полторацьку Яну.

Карате представляли віцечемпіон світу, призер Європейських Ігор Валерій Чоботарь та чемпіон Європи Ігор Лагунов. Поєдинок видався потужним і досить напруженим. А от перемогу здобув саме Чоботарь.

Цьогорічні тріумфатори Кубка світу з кікбоксингу WAKO боролися і за трофей UBG. І перемогу в титульному поєдинку здобув Владислав Ярмак, який одноголосним рішенням суддів переміг Герасименко Ростислава.

Найбільше поєдинків припало но сумо. Серед жінок у ваговій категорії до 65 кілограмів дворазова бронзова призерка чемпіонатів Європи Колеснік Карина перемогла чемпіонку Європи Нікітінську Олену.

У категорії до 80 кг. Срібна призерка чемпіонату Європи Гребенчук Ірина здолала Фоміцьку Анну. А дворазова чемпіонка Європи Березовська Іванна перемогла Царук Вікторію у ваговій категорії понад 80 кг.

У чоловіків чемпіон Європи Караченко Демід здолав Семикрас Святослава у категорії 85 кг, Даіаурі Важа переміг Явгусішина Данила (-115 кг), а у найважчій категорії (+115 кг) перемогу здобув багаторазовий срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу Вересюк Олександр, якому протистояв В`юн Владислава.

Крім титульних зустрічей, глядачі побачили показові витупи з хортингу, айкідо та текхвондо.