Джерело - РБК-Україна.
Поліція закрила кримінальне провадження щодо расистських образ на адресу Олімпійського чемпіона та народного депуцтата України Жана Беленюка.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Зазначено, що справу було відкрито Печерським управлінням поліції 13 серпня за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової приналежності) Кримінального кодексу.
"25.08.2021 у зазначеному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу", - сказано у відповіді Нацполіції.
Ця стаття означає, що слідчі не знайшли в конфлікті складу кримінального правопорушення.
Актуально: Олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав подарунок від Міністерства оборони України
Поліція також підкреслює, що станом на 7 вересня рішення про закриття справи так і не було скасовано ні прокуратурою, ні судом.
Раніше Беленюк відповів російській пропагандистці Скабєєвій