Слідчі не знайшли в конфлікті складу кримінального правопорушення

Поліція закрила кримінальне провадження щодо расистських образ на адресу Олімпійського чемпіона та народного депуцтата України Жана Беленюка.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначено, що справу було відкрито Печерським управлінням поліції 13 серпня за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової приналежності) Кримінального кодексу.

"25.08.2021 у зазначеному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу", - сказано у відповіді Нацполіції.

Ця стаття означає, що слідчі не знайшли в конфлікті складу кримінального правопорушення.

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Поліція також підкреслює, що станом на 7 вересня рішення про закриття справи так і не було скасовано ні прокуратурою, ні судом.

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