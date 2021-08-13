Джерело - Чемпiон.

У центрі Києва невідомі люди напали на олімпійського чемпіона Жана Беленюка і намагались спровокувати бійку, ображаючи його через колір шкіри.

Про це повідомив сам спортсмен.

"Кілька хвилин тому невідомі мені молодики підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!" Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…

1. Мені цікаво, чи українець Я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?!

2. Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті?!

3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!"

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