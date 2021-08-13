 У Києві напали на Олімпійського чемпіона Беленюка | Блоги | Champion.com.ua
Магучіх вперше прокоментувала фото із росіянкою Ласіцкене
Вчора 13:09 16776 7
Удінезе хоче орендувати Супрягу з правом викупу
Сьогодні 15:45 628
Челсі оголосив про перехід Лукаку
Вчора 20:09 759
Магучіх: Я маю честь належати до лав Збройних Сил України
Вчора 18:57 4022
УАФ знайшла заміну Маркевичу
Вчора 18:29 2553 1
Маркевич залишається претендентом на посаду наставника збірної України
Вчора 13:25 2260 1
Зінченко отримує найменшу зарплату у Манчестер Сіті
Вчора 12:54 4438 1
Мессі став найбільш високооплачуваним гравцем в історії Ліги 1
Вчора 12:39 1863
Україна опустилася на 25-е місце у рейтингу ФІФА
Вчора 12:25 10026 2
Світоліна програла Конті у другому колі турніру у Монреалі
Вчора 08:41 1867 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Вали до Африки. У Києві напали на Олімпійського чемпіона Беленюка
Вали до Африки. У Києві напали на Олімпійського чемпіона Беленюка Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:14 30
Окупація території твоєї країни – це не політика. Відомий журналіст розтлумачив ситуацію з Магучіх
Окупація території твоєї країни – це не політика. Відомий журналіст розтлумачив ситуацію з Магучіх Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:39 685
Батько року. Баскетболіст врятував сина від утоплення
Батько року. Баскетболіст врятував сина від утоплення Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:18 150
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 13 років тому Динамо знищило Спартак
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 13 років тому Динамо знищило Спартак Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:34 7528 1
Гравці Динамо підтримали травмованого Попова
Гравці Динамо підтримали травмованого Попова Valeriy Ruchka
Вчора 22:10 576
Гравці збірної України чуттєво попрощалися з Шевченком
Гравці збірної України чуттєво попрощалися з Шевченком Valeriy Ruchka
Вчора 18:09 1196
Українська чемпіонка стане учасницею шоу Танці із зірками
Українська чемпіонка стане учасницею шоу Танці із зірками Valeriy Ruchka
Вчора 17:00 986
Від патріотки до біосміття: Як критикували і захищали Магучіх за фото на Олімпіаді
Від патріотки до біосміття: Як критикували і захищали Магучіх за фото на Олімпіаді Valeriy Ruchka
Вчора 16:23 672
Дівчина дня. Українська синхроністка, яка заворожує красою
Дівчина дня. Українська синхроністка, яка заворожує красою Valeriy Ruchka
Вчора 15:23 2616 1
Президент федерації паверліфтингу України влаштував істерику у соціальних мережах
Президент федерації паверліфтингу України влаштував істерику у соціальних мережах Андрій Дунець
Вчора 13:44 1035
Прямі трансляції
Навколо спорту

Вали до Африки. У Києві напали на Олімпійського чемпіона Беленюка

Сьогодні 18:14 Valeriy Ruchka 49 0
Вали до Африки. У Києві напали на Олімпійського чемпіона Беленюка

Джерело - Чемпiон.

У центрі Києва невідомі люди напали на олімпійського чемпіона Жана Беленюка і намагались спровокувати бійку, ображаючи його через колір шкіри.

Про це повідомив сам спортсмен.

"Кілька хвилин тому невідомі мені молодики підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!" Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…

1. Мені цікаво, чи українець Я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?! 

2. Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті?! 

3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!"

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()