Зеленський: Ми побудуємо інфраструктуру, якій заздритимуть

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що вдасться створити сучасну спортивну інфраструктуру.

Про це заявив сам глава держави.

"Ви це відчуєте. Ми побудуємо інфраструктуру, якій заздритимуть інші збірні. Україна буде гідно підтримувати наших великих спортсменів

У нас їх [Олімпійських ігор - прим.] ніколи не було. Я не впевнений, що це відбудеться за наш час, але ми точно все побудуємо, щоб наступним поколінням було легше", - заявив Зеленський.