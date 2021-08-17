 Зеленський: Ми побудуємо інфраструктуру, якій заздритимуть | Інше | Champion.com.ua
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Зеленський: Ми побудуємо інфраструктуру, якій заздритимуть

Сьогодні 20:39 210 0
Зеленський провів зустріч з українськими спортсменами, які стали призерами Олімпіади-2020 в Токіо, і їх тренерами
Зеленський: Ми побудуємо інфраструктуру, якій заздритимуть
#Зеленський

Джерело - president.gov.ua.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що вдасться створити сучасну спортивну інфраструктуру.

Про це заявив сам глава держави.

"Ви це відчуєте. Ми побудуємо інфраструктуру, якій заздритимуть інші збірні. Україна буде гідно підтримувати наших великих спортсменів

У нас їх [Олімпійських ігор - прим.] ніколи не було. Я не впевнений, що це відбудеться за наш час, але ми точно все побудуємо, щоб наступним поколінням було легше", - заявив Зеленський.

У Токіо українці здобули 19 нагород.

Під час зустрічі Володимир Зеленський також вручив державні нагороди атлетам, які завоювали золоті, срібні та бронзові медалі на Олімпіаді-2020, та їхнім тренерам.

Раніше, Зеленський пообіцяв створити літню базу для паралімпійців.

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