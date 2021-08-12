Зеленський пообіцяв створити літню базу для паралімпійців

База не має мати проблем з фінансуванням

Джерело - Чемпіон.

В Україні створять професійну літню базу для паралімпійців.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що всі ви вже чемпіони, вже переможці. І всі ці 30 років є одними з тих, хто дійсно підживлює нашу незалежність і надихає нашу країну ніколи не здаватись. Я вам дуже вдячний, і впевнений, як і кожен українець. Я вірю, що ви вкотре підтвердите це у найближчі два тижні в Японії. А ми за цей час повинні разом з урядом, місцевою владою та іншими причетними вирішити питання професійної літньої бази для вас. Вже пора - 30 років пройшло", - сказав Зеленський.

Також Президент зауважив, що така база не повинна мати жодних проблем з фінансуванням.

24 серпня 2021 року розпочинаються XVІ літні Паралімпійські ігри. Вона триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу будуть змагатися за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту (у тому числі 2 дебютних).