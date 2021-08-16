Горуна: Після пресконференції нас вивели з аеропорту чорним ходом

Каратиста Станіслава Горуна турбувала реакція учасників російсько-української війни щодо ситуації з Ярославою Магучіх.

Про це заявив сам спортсмен.

"Мене турбувала реакція учасників російсько-української війни, спілок, в які вони входять, реакція волонтерських організацій, які зрефлексували на інформацію, яку їм подали в спотвореному вигляді. Я розумів, що це люди дії. До того ж мені скидали скріни листування з Telegram-груп. Люди, які мають політичний досвід, попереджали, що провокації вже в аеропорту можливі. На щастя, поліція подбала про порядок, в зал для зустрічей, окрім офіційних осіб та рідних спортовців допустили лише акредитованих журналістів.

Але навіть при цьому, стоячи за столиком під час пресконференції, я постійно водив очима, чи нічого ніде не відбувається. На запису події це помітно. Після того нас вивели з аеропорту чорним ходом", - зазначив Горуна.