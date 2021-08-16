Здохни нарешті, падлюка. Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх

Джерело - Чемпiон.

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо, каратист Станіслав Горуна розповів, що йому погрожували після поста в підтримку легкоатлетки Ярослави Магучіх.

"Мені погрожували, так. Дзвонили, писали постійно: "Ми тебе знайдемо", "Ти хто такий", "Що таке пишеш". Таку х ## ту. Такі слова-епітети до мене підбирали, як ніколи. Я думав "Ого приїхали, вас відразу на ## й послати або пізніше, що з вами робити". Мене страшно рвало. Я відразу їх блокував, щоб вони мені не наярювали.

Писали: "Здохни нарешті падлюка", "П ## дуй в Рашку, х ## ло ти обдовбана", "кончене малоросійське г ## но", "Здохни москальський підхалуй", - сказав Горуна.

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