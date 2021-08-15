Білодід хоче відпочити від дзюдо

Українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпіади 2020 Дар`я Білодід не планує швидко повертатися до занять улюбленою справою, а дасть собі період для відпочинку.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Думаю, від дзюдо буду місяць відпочивати. Зараз планую почати ходити в спортзал, щоб просто підтримувати фізичну форму для себе. Після відпочинку, з осені буду починати потихеньку переходити в зал.

Це буде поступово, я не буду відразу рватися в бій, як це було багато років. Поступово, в задоволення. Звичайно, треба так добре відпочити, щоб не сильно захотілося боротися. Хочу це почуття отримати.

У дитинстві мені батьки давали місяць відпочинку, три тижні, а останній тиждень я вже не могла дочекатися, для мене це катування було, хотіла повернутися в зал.

Думаю, зараз пройде час, я дуже скучила за цим. У мене ще більше буде сил, енергії, щоб направляти в правильне русло" – сказала вона.