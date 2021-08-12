Гутцайт обговорить із федераціями правила поведінки спортсменів щодо росіян на спільних змаганнях

В Україні хочуть прийняти правила поведінки спортсменів з росіянами

Джерело - Чемпіон.

Представниками федерацій обговорять поведінку українських спортсменів на майбутніх змаганнях, враховуючи ситуацію із бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020 Ярославою Магучіх, яка фотографувалася зі спортсменкою із країни-агресора.

Про це розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

“Наступного тижня я зберу усіх президентів федерацій та головних тренерів. Розмовлятиму з ними. Ми будемо працювати на цю тему, як потрібно поводитися”, - сказав Гутцайт.

Раніше, український каратист Станіслав Горуна своїм постом на підтримку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка обіймалася з Марією Ласіцкене, хотів зупинити потік негативу.