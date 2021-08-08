Спорт поза людяністю. Магучіх обійнялася з довіреною особою Путіна

Молодша сержантка Збройних Сил України Ярослава Магучіх на радощах обіймалась із капітаном збройних сил країни-агресора РФ Марією Ласіцкене

На відповідний кадр з олімпійської фотохроніки звернув увагу громадський діяч Сергій Стерненко.

"Колеги Марії вбивають колег Ярослави, але її, схоже, це не турбує. Так само як не турбує той факт, що Ласіцкене - довірена особа Путіна. Просто спорт поза людяністю", - написав Стерненко.

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