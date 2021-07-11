Пуар'є після перемоги над Мак-Грегором: Карма - це дзеркало. Іноді таке відбувається

Джерело - Чемпіон.
Дастін Пуар'є здолав Конора Мак-Грегора технічним нокаутом після першого раунду.
Дастін після поєдинку прокоментував перемогу на UFC 264.
"Я заблокував один з його лоукіків і відчув клацання в його нозі. Це сталося раніше, ніж наприкінці першого раунду. Він говорив, що збирається вбити мене в октагоні. Це не входить ні в які рамки", - заявив боєць.
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"Він влучив мені хорошим кросом, як і в минулому поєдинку - я не бачив його удару. Він тягнув мене за рукавички вниз, я намагався сказати це рефері. Карма - це дзеркало. Іноді таке відбувається ", - сказав Пуар'є.