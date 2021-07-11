Вайт анонсував 4-й бій між Мак-Грегором та Пуар'є

Джерело - Чемпіон.
Дастін Пуар'є здобув перемогу над Конором Мак-Грегором в рамках UFC 264.
Президент UFC Дейна Вайт прокоментував результат поєдинку.
"Це другий перелом ноги Конора в останніх трьох боях. Це паршиво. Ніхто не хоче бачити таке закінчення бою. Я з Конором зміг поговорити лише тоді, коли він був в октагоні. Дастін буде битися за пояс в легкій вазі", - заявив функціонер.
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"Потім Конор одужає і, напевно, у них буде реванш з Пуар'є. Не думаю, що їх протистояння закінчено. Неможливо завершити бій ось так. Не знаю, як надовго вибув Мак-Грегор", - сказав Вайт на прес-конференції.
Колишній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов прокоментував цей поєдинок.