Вайт анонсував 4-й бій між Мак-Грегором та Пуар'є

Дастін Пуар'є здобув перемогу над Конором Мак-Грегором в рамках UFC 264.

Президент UFC Дейна Вайт прокоментував результат поєдинку.

"Це другий перелом ноги Конора в останніх трьох боях. Це паршиво. Ніхто не хоче бачити таке закінчення бою. Я з Конором зміг поговорити лише тоді, коли він був в октагоні. Дастін буде битися за пояс в легкій вазі", - заявив функціонер.