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У Конора зламана великогомілкова кістка, - ЗМІ

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У Конора зламана великогомілкова кістка, - ЗМІ
#Вайт, #UFC, #Мак-Грегор

Джерело - MMAJunkie.

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор зазнав перелому великогомілкової кістки ноги у поєдинку з Дастіном Пуар'є.

Про це повідомляє MMAJunkie.

Президент UFC Дейна Вайт прокоментував травму Конора.

"Мені здалося, що це щиколотка, але я не лікар. Як тільки йому зроблять рентген, вони точно дізнаються, що сталося. Конору варто завершити кар'єру? Завтра йому знадобиться операція. Ми не знаємо, як довго він буде відсутній, скільки йому знадобиться часу на реабілітацію і терапію", - сказав Вайт.

Раніше Вайт анонсував 4-й бій між Мак-Грегором та Пуар'є.

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