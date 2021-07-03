Джерело - Чемпіон.
На 77-році життя помер легендарний український тренер зі спортивної гімнастики Олег Остапенко.
Про це повідомила Лілія Подкопаєва.
Олег Васильович був одним із найавторитетніших тренерів в світовій жіночій спортивній гімнастиці. Серед його вихованок дворазова олімпійська чемпіонка Тетяна Лисенко і Лілія Подкопаєва, яка на Олімпіаді-1996 двічі підіймалася на найвищу сходинку п'єдесталу, а також завоювала срібло в змаганнях на колоді.
Після Остапенко працював в Бразилії і Білорусі, а останнім часом працював старшим тренером жіночої збірної України, яку готував до Олімпіади в Токіо.
У травні Лілія Подкопаєва розповідала, що в Остапаненка серйозні проблеми зі здоров'ям.
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