Відомий склад збірної України на чемпіонат світу в Будапешті

Стала відома заявка збірної України на чемпіонат світу з дзюдо, який відбудеться у Будапешті (Угорщина) з 6 по 13 червня.

Про це повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.

Останній важливий турнір перед Олімпійськими іграми пропустить лідер української команди дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід.

За інформацією головного тренера української збірної Віталія Дуброви, чемпіонат світу не входить в плани олімпійської підготовки Білодід, яка вирушить на навчально-тренувальний збір в Заросляк.

Також через травму пропустить світову першість Богдан Ядов.

Склад збірної України на чемпіонат світу-2021 з дзюдо:

Чоловіки - Артем Лесюк (вагова категорія до 60 кг), Дільшот Халматов (60 кг), Георгій Зантарая (66 кг), Євген Гончарко (66 кг), Олександр Кошляк (73 кг), Артем Хомула (команда, 73 кг), Геворг Манкуян (81 кг), Ньябалі Кеджау (90 кг), Олександр Гунченко (команда, 90 кг), Антон Савицький (100 кг), Яків Хамм (понад 100 кг), Олександр Гордієнко (команда, понад 100 кг);

Жінки - Марія Скора (команда, 57 кг), Наталія Чистякова (70 кг), Анастасія Турчин (78 кг), Єлизавета Каланіна (понад 78 кг), Василиса-Ірина Кириченко (понад 78 кг).

Нагадаємо, українці здобули три медалі на Кубку Європи із дзюдо.