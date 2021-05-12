Мак-Грегор став найбагатшим спортсменом світу. Роналду тільки третій

Джерело - Чемпiон.
Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор став найвисокооплачуванішим спортсменом світу за версією журналу Forbes.
Конор вперше очолив рейтинг зі 180 млн доларів. Більшу частину цієї суми ірландець заробив на продажу бренду віскі (150 млн). У ММА 32-річний боєць заробив 22 млн.
Далі в рейтингу йдуть найвідоміші футболісти світу:
на другому місці опинився нападник Барселони Ліонель Мессі - 130 млн доларів. З них 97 млн аргентинець отримав за роботу в клубі, ще 33 млн - спонсорські. А третім став нападник Ювентуса Кріштіану Роналду - 120 млн.
Топ-10 найбагатших спортсменів:
1. Конор Мак-Грегор (ММА) - 180 млн доларів
2. Ліонель Мессі (футбол) - 130
3. Кріштіану Роналду (футбол) - 120
4. Дак Прескот (американський футбол) - 107,5
5. Леброн Джеймс (баскетбол) - 96,5
6. Неймар (футбол) - 95
7. Роджер Федерер (теніс) - 90
8. Льюїс Гемілтон - (автогонки) - 82
9. Том Бреді (американський футбол) - 76
10. Кевін Дюрент (баскетбол) - 75