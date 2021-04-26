Збірна України здобула три медалі на Євро з греко-римської боротьби

Українці здобули три бронзи

Збірна України закінчила виступи у греко-римській боротьбі на чемпіонаті Європи, який відбувався у Варшаві.

Україна була представлена у всіх десяти вагових категоріях. Однак нагороду вдалося здобути лише трьом спортсменам. Жан Беленюк, Віктор Петрик та Максим Євтушенко вибороли для України бронзові нагороди.

Результати України на Євро з греко-римської боротьби:

Бронза: Віктор Петрик (до 60 кг), Максим Євтушенко (до 72 кг), Жан Беленюк (до 87 кг)

5-е місце: Дмитро Пишков (до 77 кг), Олександр Чернецький (до 130 кг)

7-е місце: Ярослав Фільчаков (до 82 кг), Євген Савета (до 97 кг)

10-е місце: Михайло Ступін (до 55 кг), Олександр Грушин (до 63 кг)

17-е місце: Олексій Масик (до 67 кг)