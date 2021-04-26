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Збірна України здобула три медалі на Євро з греко-римської боротьби

Сьогодні 11:11 669 0
Українці здобули три бронзи
Збірна України здобула три медалі на Євро з греко-римської боротьби
#Беленюк

Джерело - suspilne.media.

Збірна України закінчила виступи у греко-римській боротьбі на чемпіонаті Європи, який відбувався у Варшаві. 

Україна була представлена у всіх десяти вагових категоріях. Однак нагороду вдалося здобути лише трьом спортсменам. Жан Беленюк, Віктор Петрик та Максим Євтушенко вибороли для України бронзові нагороди.

Результати України на Євро з греко-римської боротьби:

Бронза: Віктор Петрик (до 60 кг), Максим Євтушенко (до 72 кг), Жан Беленюк (до 87 кг)
5-е місце: Дмитро Пишков (до 77 кг), Олександр Чернецький (до 130 кг)
7-е місце: Ярослав Фільчаков (до 82 кг), Євген Савета (до 97 кг)
10-е місце: Михайло Ступін (до 55 кг), Олександр Грушин (до 63 кг)
17-е місце: Олексій Масик (до 67 кг)
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