Мак-Грегор: Бій призначений. 10 липня ви побачите, хто такий Мак

Бій Конор - Порье очолить UFC 264 в Лас-Вегасі

Джерело - Чемпіон.

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Дастін Пуар’є (26-6) проведе третій бій проти Конора Мак-Грегора (22-5).

Ірландець прокоментував майбутній поєдинок.

"Бій призначений! 10 липня ви побачите, хто такий Мак. Просто абсолютне знищення", - написав ірландець.

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Перша зустріч бійців, що відбулася восени 2014 року, завершилася достроковою перемогою Конора в першому раунді, а в січні 2020 го року американець нокаутував ірландця в другому раунді.