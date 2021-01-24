Пуар'є брутально нокаутував Мак-Грегора в 2 раунді

Джерело - Чемпіон.

Американець Дастін Пуар'є технічним нокаутом декласував ірландця Конора Мак-Грегора в головному бою вечора UFC 257. Перший раунд пройшов за переваги Мак-Грегора, який контролював поєдинок і системно пробивав захист Дастіна в стійці. У другому раунді Пуар'є провів фантастичну серію та забив ірландця.

Таким чином, Пуар'є взяв переконливий реванш за поразку 6-річної давнини.