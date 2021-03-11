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Збірна України впевнено обіграла Фарерські острови

Сьогодні 09:54 819 0
Після трьох матчів Україна набрала 3 очки
Збірна України впевнено обіграла Фарерські острови
#Фарери, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з гандболу здобула перемогу в рамках відбіркового турніру чемпіонату Європи-2022 серед чоловіків.

Суперниками нашої команди були Фарерські острови.

Після трьох матчів Україна набрала 3 очки. 14 березня синьо-жовті зіграють з Фарерами на виїзді, а 28 квітня і 2 травня з чехами.

У фінальний турнір Євро-2022 вийдуть команди, що зайняли у відбіркових групах перші і другі місця і чотири найкращі збірні з тих, що посядуть треті місця.

Відбір на чемпіонат Європи-2022
Третій етап.
4 тур, 10 березня

Україна - Фарерські острови 25:21 (15:13)

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