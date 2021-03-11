Збірна України впевнено обіграла Фарерські острови

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з гандболу здобула перемогу в рамках відбіркового турніру чемпіонату Європи-2022 серед чоловіків.
Суперниками нашої команди були Фарерські острови.
Після трьох матчів Україна набрала 3 очки. 14 березня синьо-жовті зіграють з Фарерами на виїзді, а 28 квітня і 2 травня з чехами.
У фінальний турнір Євро-2022 вийдуть команди, що зайняли у відбіркових групах перші і другі місця і чотири найкращі збірні з тих, що посядуть треті місця.
Відбір на чемпіонат Європи-2022
Третій етап.
4 тур, 10 березня
Україна - Фарерські острови 25:21 (15:13)