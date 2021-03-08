 Норвегія може подати апеляцію на рішення журі позбавити Клебо золотої нагороди | Лижі | Champion.com.ua
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Норвегія може подати апеляцію на рішення журі позбавити Клебо золотої нагороди

Сьогодні 12:10 181 0
Клебо порушив правила у боротьбі з Большуновим
Норвегія може подати апеляцію на рішення журі позбавити Клебо золотої нагороди
#Клебо

Джерело - Чемпіон.

Норвезька сторона хоче скористатися правом подати апеляцію на рішення журі змагань позбавити Йоганнеса Клебо золота в класичному марафоні на ЧС-2021 Оберстдорфі.

Про це повідомляє NRK.

Клебо порушив правила, перешкодивши росіянину Олександру Большунова на виході на фінішну пряму.

"У Йоганнеса не було вибору. Він йшов вправо, де не було лижні. Вибирає той, хто йде першим, але Большунов надійшов так спеціально, щоб відтіснити Йоганнеса, а це в тій же мірі перешкода", - сказав тренер норвежців Ейрік Мюр Носсум.

Після дискваліфікації Клебо золото перейшло Емілю Іверсеном, Большунова дісталося срібло. 

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