Норвезька сторона хоче скористатися правом подати апеляцію на рішення журі змагань позбавити Йоганнеса Клебо золота в класичному марафоні на ЧС-2021 Оберстдорфі.

Про це повідомляє NRK.

Клебо порушив правила, перешкодивши росіянину Олександру Большунова на виході на фінішну пряму.

"У Йоганнеса не було вибору. Він йшов вправо, де не було лижні. Вибирає той, хто йде першим, але Большунов надійшов так спеціально, щоб відтіснити Йоганнеса, а це в тій же мірі перешкода", - сказав тренер норвежців Ейрік Мюр Носсум.