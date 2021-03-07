 Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Магучіх здобула золото на чемпіонаті Європи, Геращенко - друга
Вчора 20:35 5118
Зоря розгромила Львів у 17 турі УПЛ
Вчора 18:52 4201
Бо-старший виграв гонку переслідування в Нове-Место, Підручний - 9-й
Вчора 17:33 765
Динамо у більшості розгромило Минай у 17 турі УПЛ
Вчора 15:53 7780
Джима фінішувала 6-ою у персьюті на Кубку світу
Вчора 13:28 3203
Світоліна v Різатдінова взяли участь у батлі на українському телеканалі. Вийшло неймовірно!
Вчора 12:30 1864
Завацька перемогла болгарку у фіналі кваліфікації турніру у Дубаї
Вчора 12:09 656
Ромеро: На поєдинку Ломаченко - Хейні всі заснуть
Вчора 11:39 5717 1
Росіянина дискваліфікували за навмисний заборонений удар на турнірі UFC 259
Вчора 10:09 4009
Цуренко впевнено вийшла до основної сітки турніру у Дубаї
Вчора 09:53 1294
Блоги
Суркіс - ху*ло: ультрас Динамо вивисіли черговий ганебний банер
Суркіс - ху*ло: ультрас Динамо вивисіли черговий ганебний банер Андрій Твердохліб
Сьогодні 03:25 164
Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина
Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина Андрій Твердохліб
Вчора 23:23 529
Українські тренери - терпіли: журналіст згадав цікавий факт із біографії Гельзіна
Українські тренери - терпіли: журналіст згадав цікавий факт із біографії Гельзіна Андрій Твердохліб
Вчора 21:45 596
Вічний рекорд! 23 роки тому Вейн Грецький закинув 1000-ну шайбу в кар'єрі
Вічний рекорд! 23 роки тому Вейн Грецький закинув 1000-ну шайбу в кар'єрі Андрій Твердохліб
Вчора 20:16 580
Відео дня. Золотий стрибок Марини Бех-Романчук на чемпіонаті Європи
Відео дня. Золотий стрибок Марини Бех-Романчук на чемпіонаті Європи Андрій Твердохліб
Вчора 16:27 2375 1
Де Пена забив шедевральний гол у ворота Минаю
Де Пена забив шедевральний гол у ворота Минаю Андрій Твердохліб
Вчора 15:51 2291
Сидорчук забив гол-красень у ворта Минаю
Сидорчук забив гол-красень у ворта Минаю Андрій Твердохліб
Вчора 15:42 1344
У Канаді тисячі вболівальників провели в останній путь Волтера Грецького
У Канаді тисячі вболівальників провели в останній путь Волтера Грецького Андрій Твердохліб
Вчора 15:02 2115
Світоліна v Різатдінова взяли участь у батлі на українському телеканалі. Вийшло неймовірно!
Світоліна v Різатдінова взяли участь у батлі на українському телеканалі. Вийшло неймовірно! Андрій Твердохліб
Вчора 12:30 1862
Один довбой*б обігрує іншого...: казахстанський тенісист жорстко виматюкувався під час матчу
Один довбой*б обігрує іншого...: казахстанський тенісист жорстко виматюкувався під час матчу Андрій Твердохліб
Вчора 10:17 737
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
03:25 Блог Суркіс - ху*ло: ультрас Динамо вивисіли черговий ганебний банер 169
7 Березня 2021
23:54 Футбол Сельта вирвала перемогу в Уески, Сосьєдад переграв Леванте. Результати 26 туру Ла-Ліги 224
23:46 Футбол Наполі переграло Болонью у 26 турі Серії А 1012
23:37 Футбол Рома - Шахтар: онлайн-трансляція 1185
23:25 Футбол Буяльський: Нічого страшного, що не викликали у збірну 1357
23:23 Блог Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина 539
23:14 Футбол Тоттенгем розгромив Крістал Пелес у 27 турі АПЛ 1223
23:05 Футбол Динамо - Вільярреал: онлайн-трансляція 1067
22:52 Футбол Сампдорія та Кальярі розписали мирову в 26 турі Серії А 981
22:39 Футбол Соболь - найкращий гравець матчу Брюгге - Зюлте-Варегем за версією SofaScore 1212
22:24 Футбол Осасуна - Барселона 0:2. Огляд матчу 1101
22:09 Футбол Кельн та Вердер не визначили сильнішого, Армінія відібрала очки в Уніона у 24 турі Бундесліги 167
21:52 Футбол Мехелен зі Шведом зіграв унічию з Андерлехтом 1167
21:45 Блог Українські тренери - терпіли: журналіст згадав цікавий факт із біографії Гельзіна 598
21:39 Футбол Лучі: Скасувати гол Олімпіка - правильне рішення 1516
21:27 Пряма трансляція Динамо - Вільярреал: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE 1984
21:20 Футбол Інгулець та Колос не виявили сильнішого у 17 турі УПЛ 1411
21:08 Футзал Збірна України вдруге поступилася Хорватії у кваліфікації чемпіонату Європи 1743
20:53 Футбол Зоря - Львів 4:0. Огляд матчу 1529
20:35 Легка атлетика Магучіх здобула золото на чемпіонаті Європи, Геращенко - друга 5118
20:23 Футбол Манчестер Юнайтед упевнено переміг Манчестер Сіті у 27 турі АПЛ 1831
20:16 Блог Вічний рекорд! 23 роки тому Вейн Грецький закинув 1000-ну шайбу в кар'єрі 580
20:09 Баскетбол Київ-Баскет переміг Запоріжжя, Дніпро переграв Одесу. Результати матчів Суперліги 1291
20:00 Беттінг Ліга Ставок: огляд 1596
19:52 Футбол Гол Соболя допоміг Брюгге розгромити Зюльте-Варегем 1370

Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина

Вчора 23:23 Андрій Твердохліб 539 0
Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина

Джерело - Чемпіон.

Останній день чемпіонату світу з лижних гонок завершився грандіозним скандалом. Як і очікувалося, боротьбу за нагороди на 50-кілометровому марафоні повели норвежці та горезвісний росіянин Алєксандр Большунов. Щоправда, не дуже вірилося, що головний конкурент росіянина за світову лижну корону Йоганнес Клебо, який спеціалізується на спринтерських дистанціях, зможе протриматися в лідируючій групі до фінішу. Зміг.

Найцікавіше розпочалося у фінішному створі. Большунов першим увійшов на фінішну пряму, Клебо вирішив обганяти по зовнішньому радіусу та витіснити росіянина з колії, яку вже зайняв Алєксандр. Логічно, що Большунов "закрив хвіртку", абсолютно за правилами. Але у цей момент відбувся невеличкий контакт між палками лижників, і за мить снаряд росіянина поламався. Як наслідок, Клебо першим приїджає на фініш, його співвітчизник Іверсен - другий, Большунов - третій.

Саме після фінішу розпочалося найцікавіше - 2-година драма, з апеляціями, протестами та сльозами Большунова.

Перший протест росіян судді відхилили, проте представник Росії подали апеляцію на це рішення, яку задовольнили. Сам же Большунов увесь цей час плакав, показував своє невдоволення та, як здалося, грав на публіку.

Незважаючи на це, Большунов залишився зі сріблом, а золоту нагороду отримав Іверсен.

Большунов відмовився надіти срібну нагороду.

"Сьогодні переможцем повинен був бути або Йоганнес, або я, але точно не Іверсен. Він своєрідний спортсмен. Мене дискваліфікація Клебо абсолютно не задовольнила, тому що для мене це безглуздо", - розповів Большунов в ефірі Матч ТВ.

А ось неочікуваний чемпіон Еміль Іверсен має іншу думку.

"Мені насрати на те, що робить Большунов. Більше про нього мені сказати нічого", - підпив підсумок норвезький лижник.

У свою чергу, Клебо не згоден з рішенням суддів, але обіцяє повернутися ще сильнішим.

"Здається, сьогодні найважчий день у моїй кар'єрі. Сьогодні я відчував себе сильним і добре контролював гонку. Далі ви самі можете бачити, що сталося, і оцінити ситуацію.

Буду чесним - після сьогоднішньої гонки у мене багато злості і розчарування. Я давно чекав на цю гонку, для мене вона була головною метою в сезоні. Ніколи не відчував себе настільки готовим до гонки, так що мої амбіції були високі. Я знав, що у мене буде шанс на перемогу.

Спочатку Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) оголосила мене переможцем гонки, а все, що сталося назвала просто гоночним інцидентом. Але потім в FIS поміняли думку, а мене вирішили дискваліфікувати.

Як розумієте, для мене це було величезним розчаруванням. Мені потрібно бути обережним, щоб не сказати зараз все, що є у мене на думці, але, тим не менше, я дуже розчарований тим, як FIS розібрала мою справу і яке в підсумку прийняла рішення.

Зараз все виглядає зовсім похмурим, але я повернуся. Мені тільки треба трохи часу", - написав Клебо.

Цікаво, що російський коментатор Дмітрій Губєрнієв і колишній лижник Алєксандр Лєгков вимагали в прямому ефірі одночасно, і дискваліфікувати Клебо, і віддати золото Большунову, що саме по собі є абсурдом, з точки зору регламенту: Клебо дискваліфкували за порушення правил (що і вимагали росіяни), а дискваліфікація автоматично вивела Іверсена на верхню сходинку п'єдесталу. Тобто, Клебо поніс покарання саме за те, що Большунов дістався фінішу третім, а після довгих суддівських дискусій став другим.

Наостанок хотілося б нагадати один цікавий епізод, який трапився кілька тижнів тому. 24 січня в естафетній гонці Большунов програв боротьбу у фінішному коридорі фіну Йоні Мякі, після чого вдарив суперника ззаду палкою, а після фінішу виконав справжній футбольний підкат у фінських колег.

Після скандальної витівки Большунова, переважна більшість російських функціонерів підтримали! свого лижника. Були й такі, що закликали набити морду фіну. Сьогодні ж самі росіяни виступають у ролі жертв і вимагають покарати Клебо.

Підвійні стандарти?

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()