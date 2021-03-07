Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина

Джерело - Чемпіон.

Останній день чемпіонату світу з лижних гонок завершився грандіозним скандалом. Як і очікувалося, боротьбу за нагороди на 50-кілометровому марафоні повели норвежці та горезвісний росіянин Алєксандр Большунов. Щоправда, не дуже вірилося, що головний конкурент росіянина за світову лижну корону Йоганнес Клебо, який спеціалізується на спринтерських дистанціях, зможе протриматися в лідируючій групі до фінішу. Зміг.

Найцікавіше розпочалося у фінішному створі. Большунов першим увійшов на фінішну пряму, Клебо вирішив обганяти по зовнішньому радіусу та витіснити росіянина з колії, яку вже зайняв Алєксандр. Логічно, що Большунов "закрив хвіртку", абсолютно за правилами. Але у цей момент відбувся невеличкий контакт між палками лижників, і за мить снаряд росіянина поламався. Як наслідок, Клебо першим приїджає на фініш, його співвітчизник Іверсен - другий, Большунов - третій.

Саме після фінішу розпочалося найцікавіше - 2-година драма, з апеляціями, протестами та сльозами Большунова.

Перший протест росіян судді відхилили, проте представник Росії подали апеляцію на це рішення, яку задовольнили. Сам же Большунов увесь цей час плакав, показував своє невдоволення та, як здалося, грав на публіку.

Незважаючи на це, Большунов залишився зі сріблом, а золоту нагороду отримав Іверсен.

Большунов відмовився надіти срібну нагороду.

"Сьогодні переможцем повинен був бути або Йоганнес, або я, але точно не Іверсен. Він своєрідний спортсмен. Мене дискваліфікація Клебо абсолютно не задовольнила, тому що для мене це безглуздо", - розповів Большунов в ефірі Матч ТВ.

А ось неочікуваний чемпіон Еміль Іверсен має іншу думку.

"Мені насрати на те, що робить Большунов. Більше про нього мені сказати нічого", - підпив підсумок норвезький лижник.

У свою чергу, Клебо не згоден з рішенням суддів, але обіцяє повернутися ще сильнішим.

"Здається, сьогодні найважчий день у моїй кар'єрі. Сьогодні я відчував себе сильним і добре контролював гонку. Далі ви самі можете бачити, що сталося, і оцінити ситуацію.

Буду чесним - після сьогоднішньої гонки у мене багато злості і розчарування. Я давно чекав на цю гонку, для мене вона була головною метою в сезоні. Ніколи не відчував себе настільки готовим до гонки, так що мої амбіції були високі. Я знав, що у мене буде шанс на перемогу.

Спочатку Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) оголосила мене переможцем гонки, а все, що сталося назвала просто гоночним інцидентом. Але потім в FIS поміняли думку, а мене вирішили дискваліфікувати.

Як розумієте, для мене це було величезним розчаруванням. Мені потрібно бути обережним, щоб не сказати зараз все, що є у мене на думці, але, тим не менше, я дуже розчарований тим, як FIS розібрала мою справу і яке в підсумку прийняла рішення.

Зараз все виглядає зовсім похмурим, але я повернуся. Мені тільки треба трохи часу", - написав Клебо.

Цікаво, що російський коментатор Дмітрій Губєрнієв і колишній лижник Алєксандр Лєгков вимагали в прямому ефірі одночасно, і дискваліфікувати Клебо, і віддати золото Большунову, що саме по собі є абсурдом, з точки зору регламенту: Клебо дискваліфкували за порушення правил (що і вимагали росіяни), а дискваліфікація автоматично вивела Іверсена на верхню сходинку п'єдесталу. Тобто, Клебо поніс покарання саме за те, що Большунов дістався фінішу третім, а після довгих суддівських дискусій став другим.

Наостанок хотілося б нагадати один цікавий епізод, який трапився кілька тижнів тому. 24 січня в естафетній гонці Большунов програв боротьбу у фінішному коридорі фіну Йоні Мякі, після чого вдарив суперника ззаду палкою, а після фінішу виконав справжній футбольний підкат у фінських колег.

Після скандальної витівки Большунова, переважна більшість російських функціонерів підтримали! свого лижника. Були й такі, що закликали набити морду фіну. Сьогодні ж самі росіяни виступають у ролі жертв і вимагають покарати Клебо.

Підвійні стандарти?

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