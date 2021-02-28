 Українці здобули ще три нагороди на Кубку Європи у Празі | Дзюдо | Champion.com.ua
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Українці здобули ще три нагороди на Кубку Європи у Празі

Вчора 22:24 455 0
Гуцол та Гордієнко здобули срібні нагороди
Українці здобули ще три нагороди на Кубку Європи у Празі
#Гуцол

Джерело - Чемпіон.

У заключний змагальний день Кубку Європи з дзюдо в Празі українці здобули три нагороди.

Про це повідомляє федерація дзюдо України.

У ваговій категорії до 100 кг срібло завоював Данило Гуцол. Медаль такого ж ґатунку в активі Олександра Гордієнка (понад 100 кг).

Серед дівчат вчорашній медальний почин Анастасії Антипіної підтримала Руслана Булавіна, яка завоювала бронзу у ваговій категорії понад 78 кг.

Щодо інших результатів українських дзюдоїстів, то за крок від медалі на 5 позиції зупинилися Євген Вегера (до 100 кг) і Єлизавета Литвиненко (до 70 кг). 

На 7 місці завершили змагання: Віталій Шепель (до 90 кг), Андрій Колесник (понад 100 кг), а також Наталія Чистякова (до 70 кг).

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