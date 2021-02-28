Українці здобули ще три нагороди на Кубку Європи у Празі

Джерело - Чемпіон.
У заключний змагальний день Кубку Європи з дзюдо в Празі українці здобули три нагороди.
Про це повідомляє федерація дзюдо України.
У ваговій категорії до 100 кг срібло завоював Данило Гуцол. Медаль такого ж ґатунку в активі Олександра Гордієнка (понад 100 кг).
Серед дівчат вчорашній медальний почин Анастасії Антипіної підтримала Руслана Булавіна, яка завоювала бронзу у ваговій категорії понад 78 кг.
Щодо інших результатів українських дзюдоїстів, то за крок від медалі на 5 позиції зупинилися Євген Вегера (до 100 кг) і Єлизавета Литвиненко (до 70 кг).
На 7 місці завершили змагання: Віталій Шепель (до 90 кг), Андрій Колесник (понад 100 кг), а також Наталія Чистякова (до 70 кг).