 Російські легкоатлети не зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Російські легкоатлети не зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи

Сьогодні 13:54 379 0
Змагання відбудуться з 5 по 7 березня в Торуні
Російські легкоатлети не зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи
#Росія

Джерело - Чемпіон.

Російські легкоатлети не отримали нейтральний статус, внаслідок чого не виступлять на чемпіонаті Європи в приміщенні.

Про це повідомляє пресслужба Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

"ВФЛА зробила все можливе, щоб наші чисті атлети могли взяти участь в чемпіонаті Європи в приміщенні. Однак можливість повернення нейтрального статусу російським спортсменам з великою часткою ймовірності буде розглянута на раді Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (World Athletics) 17-18 березня, але не раніше.

Таким чином, росіяни не зможуть взяти участь в чемпіонаті Європи в приміщенні. Ми розуміємо всю гіркоту і розчарування наших атлетів, тренерів і любителів легкої атлетики і просимо наших спортсменів знову набратися терпіння і готуватися планомірно до літнього сезону. Ми продовжимо наполегливо домагатися можливості для виступу росіян в міжнародних змаганнях", - наголошується в повідомленні федерації.

Чемпіонат Європи в приміщенні відбудеться з 5 по 7 березня в Торуні (Польща).

Раніше, легенда легкої атлетики оголосила про завершення кар'єри.

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