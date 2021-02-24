Російські легкоатлети не зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи

Російські легкоатлети не отримали нейтральний статус, внаслідок чого не виступлять на чемпіонаті Європи в приміщенні.

Про це повідомляє пресслужба Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

"ВФЛА зробила все можливе, щоб наші чисті атлети могли взяти участь в чемпіонаті Європи в приміщенні. Однак можливість повернення нейтрального статусу російським спортсменам з великою часткою ймовірності буде розглянута на раді Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (World Athletics) 17-18 березня, але не раніше.

Таким чином, росіяни не зможуть взяти участь в чемпіонаті Європи в приміщенні. Ми розуміємо всю гіркоту і розчарування наших атлетів, тренерів і любителів легкої атлетики і просимо наших спортсменів знову набратися терпіння і готуватися планомірно до літнього сезону. Ми продовжимо наполегливо домагатися можливості для виступу росіян в міжнародних змаганнях", - наголошується в повідомленні федерації.