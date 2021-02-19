Легенда легкої атлетики оголосила про завершення кар'єри

Влашич втомилася боротися з травмами

Джерело - Чемпіон.

Дворазова чемпіонка світу зі стрибків у висоту Бланка Влашич в 37-річному віці прийняла рішення поставити крапку у спортивній кар'єрі.

Про це повідомляє Sportske novosti.

В останній раз Влашич на елітному рівні виступала на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро, завоювавши бронзу. Після Ігор в Бразилії хорватка перенесла кілька операцій на ахілловому сухожиллі і так і не змогла відновити кар'єру.

Влашич по два рази вигравала чемпіонат світу на повітрі і в приміщенні. На Олімпійських іграх крім бронзи 2016 року у її рахунку срібло Ігор-2008 в Пекіні.

У серпні 2009 року Бланка Влашич в Загребі стрибнула на 2 метри і 8 сантиметрів, що всього на 1 сантиметр гірше світового рекорду.

Раніше, Проценко став другим на турнірі у Польщі.