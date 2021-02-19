Росія отримала назву і емблему на Олімпійських Іграх

Збірна не має права виступати під своїм прапором і назвою

Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення про те, під якою назвою збірна Росії буде виступати на двох найближчих Олімпійських Іграх.

Про це повідомляє пресслужба організації.

З огляду на рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні, який підтвердив покарання Росії за допінг, на Олімпіаді-2020 в Токіо і Олімпіаді-2022 в Пекіні Росія буде виступати під назвою ROC (Російський олімпійський комітет).

На прапорі ROC буде емблема ОКР - Олімпійського комітету Росії. Абревіатура ROC повинна бути на екіпіровці спортсменів. Альтернативний варіант - напис нейтральний атлет.

Музика замість гімну РФ буде затверджена пізніше.

Нагадаємо, МОК планує вакцинувати всіх учасників Олімпіади.