МОК планує вакцинувати всіх учасників Олімпіади

У МОК хочуть вакцинувати учасників ігор

Міжнародний олімпійський комітет планує провести вакцинацію всіх спортсменів, які братимуть участь в Олімпійських іграх у Токіо.

Про це повідомляє Telegraph.

Комітет працює разом із Всесвітньою організацією охорони здоров'я для проведення вакцинації для спортсменів-учасників з країн, де національні програми вакцинації поки що не запущено.

Олімпійські ігри в Токіо спочатку мали пройти влітку 2020 року, але їх перенесли на 2021-й через коронавірус. Ігри мають відбутися з 23 липня по 8 серпня.

Раніше, у МОК виключили можливість скасування Олімпіади в Токіо.