Каспаров: Росія не стане демократією, поки Крим не повернеться в Україну

Відомий російський шахіст Гаррі Каспаров виступає за повернення Криму Україні.

Про це заявив сам шахіст.

"У мене чимало політичних розбіжностей з Алєксєєм Навальним, і Крим – одна з найболючіших точок. Моя позиція по Криму досить радикально відрізняється від позиції більшості російських опозиціонерів. На мій погляд, Росія не зможе стати повноцінною демократією, позбутися свого імперського минулого, поки не буде кардинально вирішена кримська проблема, і Крим не повернеться в Україну. Це моя позиція, і я не збираюся її ні на йоту міняти.

Але сьогодні говорити про розбіжності з Навальним було б невірно, тому що він став символом опору путінському режиму. І рішення повернутися в країну після невдалого отруєння – це акт героїзму. Насправді, протест виходить далеко за рамки особистості одного Навального, але хтось його мав згенерувати. Рівень протидії влади зараз абсолютно безпрецедентний. Робота в школах, з батьками, попередні арешти.

Причому арешти не тільки активістів Навального. Заарештовували навіть людей, які працювали з нами 10–15 років тому. Тобто, по всій базі, яка накопичувалася всі ці роки, була проведена превентивна робота. І все одно на вулицях було багато людей. Боротьба з новими технологіями кремлівськими методами приречена на невдачу. Питання тільки в тому, яка ціна буде заплачена за те, щоб путінський режим пішов на звалище історії.

Я знаю, що ставлення до Навального в Україні скоріше негативне. Але треба розуміти, що за Путіна питання Криму не стоїть. Як і взагалі, будь-яке питання. Путін – диктатор, з усіма елементами фашистської ідеології. Але за гіпотетичного Навального і взагалі за будь-яких змін у Росії кримське питання повернеться до порядку денного.

Не факт, що моя точка зору по Криму виявиться домінуючою, але те, що вона буде обговорюватися, і Росія буде змушена вести себе по-іншому на міжнародній арені, дає надію на те, що це питання зрушиться з мертвої точки. Тому я не розумію багатьох українських патріотів, які роблять вигляд, що різниці між Путіним і Навальним не існує", - зазначив Каспаров.