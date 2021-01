Дастін Пуар'є (26-6) нокаутував Конора Мак-Грегора (22-4) у головному бою Main Card UFC 257, який відбувся в Абу-Дабі.

У 2 раунді бою Пуар'є змусив рефері зупинити поєдинок після серії потужних ударів по закривавленому, лежачому Конору.

Dustin Poirier knocks out Conor McGregor in the 2nd round 🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/Pg1VholQs4