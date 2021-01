Боєм вечора UFC on ABC 1 визнали поєдинок між Максом Голловей і Келвіном Каттара.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

Бійці отримали додаткові бонуси по 50 тисяч доларів.

