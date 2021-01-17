Джінгліанг нокаутував Понзініббіо, Голловей переміг Каттара. Відеоогляд боїв UFC on ABC 1

На Бійцівському острові в Абу-Дабі відбувся перший турнір 2021-го року UFC on ABC 1.

У головній події вечора колишній чемпіон UFC у напівлегкій вазі Макс Голловей переміг рішенням суддів Келвіна Каттара.

Основний кард:

Макс Голловей (22-6) переміг Келвіна Каттара (22-5) одноголосним рішенням суддів,

Метт Браун (22-18) програв Карлосу Кондіту (32-13) одноголосним рішенням суддів,

Лі Джінгліанг (18-6) нокаутував Сантьяго Понзініббіо (27-4) у першому раунді,

Хоакін Баклі (12-4) програв Алессіо Ді Кіріко (13-5) нокаутом у першому раунді,

Рамазан Емеєв (20-4) переміг Давида Заваду (17-6) роздільним рішенням суддів.