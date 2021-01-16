 Для бою з Сен-П'єром Хабіб має відмовитися від титулу, - Вайт | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України фінішувала 6-ю в естафеті на Кубку світу в Обергофі
Вчора 16:57 2248
Шевченко у ТОП-20 найкращих тренерів збірних десятиліття
Сьогодні 08:53 590
Збірна України встановила історичне досягнення на Кубках світу
Вчора 18:44 11772
Визначився склад збірної України на жіночу естафету
Вчора 18:28 2124
Гент відмовив Спортінгу у трансфері Яремчука
Вчора 18:14 2014
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків
Вчора 17:22 2032
Руні завершив кар’єру футболіста
Вчора 16:30 2388
Туре увійде до тренерського штабу Олімпіка
Вчора 15:18 941
Селюк: Наступного тижня Яя Туре приступить до роботи в Україні
Вчора 14:24 1295
Усику можуть запропонувати варіант з тимчасовим титулом WBO
Вчора 12:41 3708
Блоги
Вам треба це бачити. Якими були б українські спортсмени у мультфільмах
Вам треба це бачити. Якими були б українські спортсмени у мультфільмах Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:09 110
Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів
Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:45 161
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків Андрій Твердохліб
Вчора 17:22 2029
Зіркова українська гімнастка продемонструвала вправи з бананами
Зіркова українська гімнастка продемонструвала вправи з бананами Андрій Твердохліб
Вчора 16:55 1236
Відео-блогер обіцяє Мейвезеру переламати того навпіл
Відео-блогер обіцяє Мейвезеру переламати того навпіл Андрій Твердохліб
Вчора 15:10 513
Відео дня. Російська біатлоністка не закрила жодної мішені в стрільбі стоячи
Відео дня. Російська біатлоністка не закрила жодної мішені в стрільбі стоячи Андрій Твердохліб
Вчора 13:28 695
Їх нема, але вони є. Гравець Далласа дотепно привітав уболівальників на трибунах
Їх нема, але вони є. Гравець Далласа дотепно привітав уболівальників на трибунах Андрій Твердохліб
Вчора 12:57 370
Фото дня. Володимир Кличко провів тренування в Києві
Фото дня. Володимир Кличко провів тренування в Києві Андрій Твердохліб
Вчора 12:02 9064
У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника
У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника Valeriy Ruchka
14.01.2021 17:41 999
Шестиразова володарка Золотого м'яча оголосила про заручини з одноклубницею. Фото закоханих дівчат
Шестиразова володарка Золотого м'яча оголосила про заручини з одноклубницею. Фото закоханих дівчат Valeriy Ruchka
14.01.2021 17:10 1578 5
Безліч дублів, щоб записати маленьке привітання. Як Андрій Шевченко не міг сказати елементарних фраз
Безліч дублів, щоб записати маленьке привітання. Як Андрій Шевченко не міг сказати елементарних фраз Valeriy Ruchka
14.01.2021 16:08 2305 1
Дівчина дня. Українська чемпіонка світу, яка увірвалася у світовий спорт
Дівчина дня. Українська чемпіонка світу, яка увірвалася у світовий спорт Valeriy Ruchka
14.01.2021 13:10 1685
Шедевр у ворота збірної Англії. Рівно 8 років тому Златан Ібрагімович отримав Премію Пушкаша
Шедевр у ворота збірної Англії. Рівно 8 років тому Златан Ібрагімович отримав Премію Пушкаша Valeriy Ruchka
13.01.2021 21:41 1685
Усик прочитав знаменитий вірш українською мовою
Усик прочитав знаменитий вірш українською мовою Valeriy Ruchka
13.01.2021 16:00 5641 1
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк Андрій Твердохліб
13.01.2021 15:10 3492
УЄФА привітав Мілевського з днем народження, згадавши його гол у ворота Реала
УЄФА привітав Мілевського з днем народження, згадавши його гол у ворота Реала Valeriy Ruchka
13.01.2021 15:00 1747 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Андрій Твердохліб
13.01.2021 14:25 2321
Відео дня. Феноменальний прийом м'яча Яремчука потрапив у головний Instagram-акаунт світового футболу
Відео дня. Феноменальний прийом м'яча Яремчука потрапив у головний Instagram-акаунт світового футболу Valeriy Ruchka
13.01.2021 13:32 2984
На російському Матч ТВ заборонили іноземні слова. Перелік
На російському Матч ТВ заборонили іноземні слова. Перелік Valeriy Ruchka
13.01.2021 11:09 1333
Рамос ідеальним ударом забив Луніну
Рамос ідеальним ударом забив Луніну Valeriy Ruchka
13.01.2021 11:00 1085
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:13 Футбол Барселона - Атлетік: Де дивитися фінал Суперкубку Іспанії 73
13:09 Блог Вам треба це бачити. Якими були б українські спортсмени у мультфільмах 135
12:54 Футбол Алієв: Що показав Циганков у ЛЧ? Я теж можу грати на рівні УПЛ 433 1
12:41 ММА UFC 257 Мак-Грегор битиметься з Пор'є, Хукер проведе поєдинок з Чендлером 173
12:27 Футбол Ноєр - найкращий воротар десятиріччя 383
12:10 Футбол Уніон Берлін - Баєр Леверкузен 1:0. Огляд матчу 346
12:01 ММА Мак-Грегор – Пор'є: де і коли дивитися бій UFC 257 811
11:55 ММА Мак-Грегор: Хабіб боїться битися зі мною 394
11:45 Блог Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів 164
11:42 Футбол Спортінг не робив трансферних пропозицій по Яремчуку, - ЗМІ 441
11:28 ММА Для бою з Сен-П'єром Хабіб має відмовитися від титулу, - Вайт 631
11:12 Футбол Гравець Порту приїде на перегляд до Олімпіка 595
11:07 Пряма трансляція Краматорськ - Дніпро: пряма трансляція матчу УХЛ 157
10:53 Футбол Інтер - Ювентус: Де дивитися матч Серії А 708
10:40 Бокс Реванш Повєткін - Вайт відбудеться 6 березня 1047
10:26 Футбол Кадірі не поїхав на збори з Динамо через травму 968
10:13 Футбол Ліверпуль - Манчестер Юнайтед: Де дивитися матч АПЛ 916
09:57 Формула 1 Турріні: Феррарі розгубила свій людський потенціал 1145
09:39 Хокей Вашингтон переміг Баффало, Оттава здолала Торонто. Результати матчів НХЛ 943
09:27 Футбол Марсель придбає Міліка за 10 млн євро 880
09:12 Футбол Захеді: Хочу допомогти Олімпіку заробити гроші 1158
08:53 Футбол Шевченко у ТОП-20 найкращих тренерів збірних десятиліття 590
08:41 Баскетбол Лейкерс переміг Нью-Орлеан, Кліпперс здолали Сакраменто. Результати матчів НБА 1180
08:28 Формула 1 Браун: Феррарі точно підніметься в новому сезоні 1643
08:20 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу естафету в Обергофі 6152

Для бою з Сен-П'єром Хабіб має відмовитися від титулу, - Вайт

Сьогодні 11:28 631 0
Раніше Вайт заявляв, що Хабіб має провести бій з Конором
Для бою з Сен-П'єром Хабіб має відмовитися від титулу, - Вайт
#Вайт, #Нурмагомедов, #Сен-П'єр

Джерело - 24boxing.com.ua.

Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов буде змушений відмовитися від титулу, якщо він захоче провести бій з Джорджем Сен-П'єром.

  Актуально: Переможець бою Мак-Грегор - Пор'є стане претендентом на титул чемпіона UFC

Про це заявив президент UFC Дана Вайт.

"Бій Сен-П'єра і Нурмагомедова? Я не знаю. Вважаю, якщо Хабіб хоче бою з Джорджем, він повинен буде відмовитися від титулу. Після цього він зможе битися з Сен-П'єром", - сказав Вайт.

Раніше Вайт заявляв, що Хабіб має провести бій з Конором.

Коментарі ()