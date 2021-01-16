Для бою з Сен-П'єром Хабіб має відмовитися від титулу, - Вайт

Джерело - 24boxing.com.ua.
Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов буде змушений відмовитися від титулу, якщо він захоче провести бій з Джорджем Сен-П'єром.
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Про це заявив президент UFC Дана Вайт.
"Бій Сен-П'єра і Нурмагомедова? Я не знаю. Вважаю, якщо Хабіб хоче бою з Джорджем, він повинен буде відмовитися від титулу. Після цього він зможе битися з Сен-П'єром", - сказав Вайт.
Раніше Вайт заявляв, що Хабіб має провести бій з Конором.