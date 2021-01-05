Тренер збірної України відреагував на відсторонення Верняєва

Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський не знає причину відсторонення Олега Верняєва від змагань.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Читав на сайті, що його відсторонили. Зараз йде розгляд, більше сказати не можу. Сказали (у Міжнародній федерації гімнастики) поки нічого не говорити. Коли це все буде з'ясовано, тоді будемо говорити.

Важливо: Верняєва відсторонили від змагань

Може (і через допінг). Але поки сказали нічого не розповідати. Це закрита інформація поки. Там все разом. І травми, і все інше", - заявив Сартинський.