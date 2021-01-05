 Тренер збірної України відреагував на відсторонення Верняєва | Гімнастика | Champion.com.ua
Мій профіль
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Вчора 14:15 4251
Верняєва відсторонили від змагань
Сьогодні 11:06 1334
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Сьогодні 10:03 3405
Клуб Фонсеки може перехопити Абада у Динамо
Вчора 21:53 882
Батько Лопеса: Реванш з Ломаченком - це крок назад
Вчора 20:25 3675
Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда
Вчора 18:24 1685
Батько Лопеса: У Top Rank хотіли, щоб Ломаченко переміг
Вчора 17:40 3693
Гент шукає заміну Яремчуку
Вчора 13:24 2371
Президент Маккабі вимагає зміни умов трансферу Абади у Динамо
Вчора 11:14 1697
Каррі набрав рекордні в кар'єрі 62 очки
Вчора 10:55 713
Блоги
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані Valeriy Ruchka
Вчора 17:00 587
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор Valeriy Ruchka
Вчора 14:15 4245
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні Valeriy Ruchka
Вчора 14:00 6077 1
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол Valeriy Ruchka
Вчора 13:00 5187
У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри
У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри Valeriy Ruchka
Вчора 11:28 653
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:57 Футбол Остап Маркевич назвав мрію Маріуполя 83
14:44 Гімнастика Тренер збірної України відреагував на відсторонення Верняєва 458
14:20 Футбол Шахтар назвав спаринг-партнерів на перший зимовий збір 616
14:05 Футбол Паст: Десна має закінчити сезон у призовій трійці 285
13:47 Футбол Асистент Луческу розірвав контракт з Динамо 524
13:30 Бокс Ломаченко не отримає чемпіонський бій від WBС 2229
13:15 Футбол Рамос планує перейти у ПСЖ 668
13:00 Футбол Саутгемптон - Ліверпуль 1:0. Огляд матчу 530
12:46 Футбол Срна: Я не знаю, чи хочу займатися тренерською роботою 659
12:31 Бокс Гарсія викликав на бій Девіса 795
12:15 Футбол Клопп: Манчестер Юнайтед за 2 роки пробив більше пенальті, ніж Ліверпуль за 5,5 років 240
11:55 Хокей США U-20 - Фінляндія U-20 4:3. Огляд матчу 783
11:39 Футбол Челсі дасть Лемпарду час на виправлення ситуації 777
11:22 Бокс Джошуа назвав імовірну дату бою з Ф’юрі 1456
11:06 Гімнастика Верняєва відсторонили від змагань 1334
10:55 Футбол Валенсія - Кадіс 1:1. Огляд матчу 744
10:45 Футбол Російський клуб достроково перервав оренду гравця Динамо 993
10:31 Футбол Жадсон готовий допомогти Руху 1870
10:15 Футбол Реал намагається втримати Рамоса 995
10:03 Футбол Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова 3405
09:59 Хокей Канада U-20 - Росія U-20 5:0. Огляд матчу 1563
09:44 Футбол Ювентус готує трансфер Гомеса 1394
09:29 Футбол Ніцца орендувала таланта Арсенала 1037
09:13 Футбол Клопп: Саутгемптон заслужив перемогу 1289
08:57 Футбол У Барселоні через коронавірус скасували тренування 1123

Тренер збірної України відреагував на відсторонення Верняєва

Сьогодні 14:44 458 0
Тренер збірної України відреагував на відсторонення Верняєва
#Верняєв

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський не знає причину відсторонення Олега Верняєва від змагань.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Читав на сайті, що його відсторонили. Зараз йде розгляд, більше сказати не можу. Сказали (у Міжнародній федерації гімнастики) поки нічого не говорити. Коли це все буде з'ясовано, тоді будемо говорити.

Важливо: Верняєва відсторонили від змагань

Може (і через допінг). Але поки сказали нічого не розповідати. Це закрита інформація поки. Там все разом. І травми, і все інше", - заявив Сартинський.

Коментарі ()