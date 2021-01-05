Олег Верняєв не зможе брати участь у змаганнях

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики українець Олег Верняєв тимчасово відсторонений від змагань.

Про це повідомляє NBC з посиланням на Міжнародну федерацію гімнастики (FIG).

Наразі не розголошуються подробиці відсторонення українського спортсмена.

У Міжнародній федерації гімнастики повідомили, що дискваліфікація Верняєва триватиме до закінчення процедури, яка ще триває.

Верняєв – є олімпійським чемпіон 2016 року у брусах, срібний призер Олімпійських ігор в багатоборстві, чемпіон світу 2014 року на брусах, п'ятикратний призер ЧС, шестиразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор. Єдиний в історії української спортивної гімнастики, хто виграв Кубок світу з багатоборства.

Нагадаємо, в грудні Верняєв пропустив чемпіонат Європи. Тоді тренери збірної пояснили це рішення мікротравмою спортсмена.