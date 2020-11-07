Плавець з Литви мало не втратив золото через необачність

У Будапешті литовець ледве встиг випередити американця Зейна Гроте на 0,1 сек

Джерело - Чемпіон.

Литовський плавець Данас Рапшіс через свою необачність ледь не втратив перемогу на змаганнях International Swimming League в угорському Будапешті.

Виступаючи на дистанції 400 м вільним стилем, за два повороти до фінішу Рапшіс впевнено лідирував. Але на позначці в 350 метрів помилково вважав, що вже фініш, і зупинився. Навколишні вчасно підказали, що потрібно проплисти ще 50 метрів, і литовець на реальному фініші ледь встиг випередити американця Зейна Гроте на 0,1 секунди.

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