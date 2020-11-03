Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Джерело - Сегодня.

Київський Палац спорту планують перетворити на госпіталь для хворих на коронавірус.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Ми зібрали потреби по обладнанню, дали завдання ДП Медичні закупівлі, щоб там проаналізували ціни, і запускаємо постанову, якою виділимо на це кошти, і починаємо розгортати госпіталь у Палаці спорту", - заявив лікар.

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"Це госпіталі, які повинні бути розгорнуті в пристосованих приміщеннях, що мають опалення, вентиляцію, санітарно-технічні умови", - підсумував Ляшко.

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