В Україні прийняли стратегію розвитку спорту: До 2028 року 30% українців будуть регулярно займатися спортом

Амбітні плани в українському уряді

Кабінет Міністрів України прийняв постанову Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту.

Стратегія буде реалізовуватися у три етапи: перший - 2021-2022 роки, другий - 2023-2024 роки, третій - 2025-2028 роки.

Очікуваними результатами реалізації Стратегії є:

- регулярні та свідомі заняття фізичною активністю або спортом не менше 30 відсотків населення;

- створення п’яти сучасних центрів підготовки спортсменів (Центр—Схід—Захід—Південь—Північ);

- побудова "25 спортивних магнітів" за Програмою Президента України;

- Україна у глобальній системі боротьби із вживанням допінгу у спорті;

- меценатська допомога сприяє розвитку сфери;

- проведення в Україні не менше 80 міжнародних змагань;

- не нижче 21-го місця на Олімпійських іграх;

- не нижче 10-го місця на Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх іграх.