Важкоатлетка з Кропивницького встановила новий рекорд України

Кононченко показала результат 105 кг

Чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 років та Всеукраїнський відкритий турнір на призи Олімпійського чемпіона Юрія Зайцева з важкої атлетики розпочався в Павлограді 10 жовтня і триватиме по 14 жовтня.

Про це повідомляє Спортивна Кіровоградщина.

Кропивничанка Поліна Кононченко стала рекордсменкою України з важкої атлетики серед дівчат до 13 років.

У ваговій категорії до 45 кг рекордсменка показала результат 105 кг. Таким чином Поліна Кононенко встановила новий рекорд України у ривку - 45 кг, у поштовху - 60 кг.

Нагадаємо, Беленюк поборов коронавірус.