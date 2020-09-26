Відбулася церемонія зважування учасників турніру UFC 253

Джерело - Чемпіон.
На арені Flash Forum на острові Яс (Абу-Дабі, ОАЕ) відбулася офіційна церемонія зважування учасників турніру UFC 253.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Основний кард:
Ісраель Адесанья (83,5) - Пауло Коста (83,9)
Ян Блахович (93) - Домінік Рейес (93)
Кай Кара-Франс (57,1) - Брендон Ройвел (57,1)
Сіджара Юбенкс (61,7) - Кетлін Вієйра (61,7)
Хакім Доуду (65,7) - Зубайра Тухугов (68 - провалив зважування)
Преліми:
Алекс да Сілва (70,7) - Бред Рідделл (70,7)
Джейк Меттьюс (77,1) - Дієго Санчес (77,1)
Людовит Клейн (68 - провалили зважування) - Шейн Янг (66,2)
Алекса Камур (93,4) - Вилльям Найт (93)
Ранні преліми:
Хуан Еспіно (115,6) - Джефф Хьюз (117)
Хадіс Ібрагімов (93,4) - Даніло Маркес (93,4)
The face-offs are up next!— UFC (@ufc) September 25, 2020
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