Відбулася церемонія зважування учасників турніру UFC 253

На арені Flash Forum на острові Яс (Абу-Дабі, ОАЕ) відбулася офіційна церемонія зважування учасників турніру UFC 253.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Основний кард:

Ісраель Адесанья (83,5) - Пауло Коста (83,9)

Ян Блахович (93) - Домінік Рейес (93)

Кай Кара-Франс (57,1) - Брендон Ройвел (57,1)

Сіджара Юбенкс (61,7) - Кетлін Вієйра (61,7)

Хакім Доуду (65,7) - Зубайра Тухугов (68 - провалив зважування)

Преліми:

Алекс да Сілва (70,7) - Бред Рідделл (70,7)

Джейк Меттьюс (77,1) - Дієго Санчес (77,1)

Людовит Клейн (68 - провалили зважування) - Шейн Янг (66,2)

Алекса Камур (93,4) - Вилльям Найт (93)

Ранні преліми:

Хуан Еспіно (115,6) - Джефф Хьюз (117)

Хадіс Ібрагімов (93,4) - Даніло Маркес (93,4)

