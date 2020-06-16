Україна хоче провести матч проти збірної Росії у Білорусі

Матч відбудеться на нейтральній території

У рамках відбору до чоловічого Євро-2022 з гандболу збірна України з Росією може зіграти у Білорусі.

Про це заявив президент Федерації гандболу України Андрій Мельник.

"Завдання у нас одне - вихід з підгрупи. Сьогодні всіх турбує той факт, де ми будемо грати зі збірною Росії. Сподіваємося, що наші друзі білоруси не відмовлять нам, і ми зіграємо у них зі збірною Росії", - зазначив Мельник.

У 2015 році в рамках відбору до Євро-2016 Україна і Росія вже зустрічалися в Мінську.

Раніше, відбулося жеребкування відбору Євро-2022.