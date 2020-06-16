Україна зіграє проти Росії у відборі до Євро

Росія, Чехія і Фарери будуть суперниками наших гандболістів

Сьогодні, 16 червня, відбулося жеребкування відбіркового турніру чоловічого гандбольного Євро-2022.

Про це повідомляє eurohandball.com.

За підсумками жеребкування збірна України потрапила в групу з Росією, Чехією і Фарерськими островами. Поки немає інформації, чи будуть матчі України проти росіян проходити на нейтральних полях.

Через військову агресію Росії проти України ці футбольні збірні розводять між собою. Ці ж правила застосовуються в клубному футболі.

Матчі відбору гандбольного Євро стартують в листопаді 2020 року.

Раніше, помер титулований український гандбольний тренер.