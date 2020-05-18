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Відому борчиню знайшли мертвою зі слідами побоїв на обличчі

Сьогодні 17:10 932 0
У Малькі залишилося двоє дітей
Відому борчиню знайшли мертвою зі слідами побоїв на обличчі
#Малькі, #Перу

Джерело - Главком.

Перуанська борчиня Джаннетт Малькі була знайдена мертвою в одному з гостелів міста Кальяо.

Про це повідомляє La Fiesta de Lima.

14 травня 31-річна спортсменка вирушила в гостел на побачення з чоловіком. На обличчі загиблої виявили сліди побоїв. У Малькі залишилося двоє дітей. 

Перуанка виступала за національну команду на Панамериканських іграх в 2019 році. Вона посіла восьме місце у ваговій категорії до 62 кілограми. Крім того, Малькі - чемпіонка Перу з боротьби. Сестра спортсменки Талія Малькі двічі вигравала бронзу Панамериканських ігор.

Раніше, помер колишній тренер Ліверпуля.

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