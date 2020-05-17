Помер колишній тренер Ліверпуля

Кревуазьє помер у віці 72 років

Джерело - ФК Ліверпуль.

Колишній тренер Ліверпуля Жак Кревуазьє помер 17 травня у віці 72 років від серцевого нападу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Француз був членом штабу Жерара Ульє в період з 2001 по 2003 рік. У цей період Ліверпуль став володарем Кубка і Суперкубка УЄФА, Кубка Англії і Кубка англійської ліги.

Після свого відходу з Ліверпуля Кревуазьє приєднався до французького Сошо, а потім працював консультантом для французьких мовників Canal +.

Нагадаємо, Вернер відмовив двом ТОП-клубам заради Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Манчестер Юнайтед хочуть перехопити Вернера у Ліверпуля.