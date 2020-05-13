Інформація про смерть саме від коронавірусу підтвердилася

Джерело - Главком.

13 травня у віці 68 років в Махачкалі (Дагестан) раптово помер головний тренер збірної команди Росії з вільної боротьби серед жінок, Магомед Аліомаров.

Про це повідомляє прес-служба Федерації спортивної боротьби РФ.

Останні дні життя Аліомаров знаходився в лікарні і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Похорони відбудуться сьогодні в Дагестані.

Магомед Аліомаров був призначений на посаду головного тренера збірної команди Росії з вільної боротьби серед жінок торік у лютому. За нетривалий термін своєї діяльності на цій посаді він зміг повернути національній команді лідируючу позицію на міжнародній арені. На чемпіонат світу-2019 команда РФ посіла друге загальнокомандне місце та була першою на чемпіонаті Європи-2020.

Раніше, Зінченко був близький до переходу у російський Зеніт.