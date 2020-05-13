Джерело - Главком.
13 травня у віці 68 років в Махачкалі (Дагестан) раптово помер головний тренер збірної команди Росії з вільної боротьби серед жінок, Магомед Аліомаров.
Про це повідомляє прес-служба Федерації спортивної боротьби РФ.
Останні дні життя Аліомаров знаходився в лікарні і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
Похорони відбудуться сьогодні в Дагестані.
Магомед Аліомаров був призначений на посаду головного тренера збірної команди Росії з вільної боротьби серед жінок торік у лютому. За нетривалий термін своєї діяльності на цій посаді він зміг повернути національній команді лідируючу позицію на міжнародній арені. На чемпіонат світу-2019 команда РФ посіла друге загальнокомандне місце та була першою на чемпіонаті Європи-2020.
Раніше, Зінченко був близький до переходу у російський Зеніт.