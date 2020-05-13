Зінченко був близький до переходу у російський Зеніт

Колишній селекціонер Зеніта Дмитро Баранник рекомендував пітерському клубу підписати Олександра Зінченка у 2014-му році.

Про це заявив сам Баранник.

"У Лужниках періодично грають відомі ветерани. Разом з нами підтримував форму і Зінченко. Мені запропонували його взяти на перегляд. Побачивши його вживу навіть на нашому рівні, я зрозумів, що це дійсно футболіст. Незабаром він поїхав до Пітера, в Зеніт-2. Він пробув там півтора дня, після чого агенти відвезли його в Рубін.

Ми спілкувалися з Радімовим, який тоді працював в Зеніті-2. Він говорив: "Видно, що хлопець футбольний, але потрібно дивитися". Напевно, це типова відповідь будь-якого тренера, якому надсилають гравця, і він бачить його всього на одному тренуванні. Агенти хотіли, щоб ми відразу вирішили – дають йому контракт чи ні. Але в такому клубі, як Зеніт, необхідно було пройти кілька ступенів для прийняття рішень.

Чи стало прикро, що втратили Олександра? За всім не встигнеш. У тій історії були складності. Але мені було по-людськи приємно, що хлопець заграв на такому рівні. Радий, що я тоді побачив в ньому футболіста. Мені як фахівцю досі приємно, і я продовжую за ним стежити. Опинився б Зінченко тоді в Зеніті, можливо, і не було б в його кар'єрі такого хепі-енду", - зазначив Баранник.